В NASA назвали сроки эксплуатации МКС

В НАСА дали прогноз относительно срока эксплуатации Международной космической станции. По версии представителя агентства Стефани Ширхольц, МКС должна прослужить как минимум до 2028 года.

Однако в НАСА не исключают поддержания работы станции и на более поздних сроках. По словам Ширхольц, главная цель агентства – сохранить непрерывное присутствие на околоземной орбите, которое позволит в будущем совершить переход от МКС к другой платформе, передает ТАСС. Вместе с этим в НАСА рассчитывают постоянно обновлять технический анализ состояния станции.

Ранее в Роскосмосе озвучили свой прогноз относительно эксплуатации МКС. По мнению совета главных конструкторов, эксплуатация после 2028 года несет значительные риски из-за старения оборудования. В этой связи совет рекомендовал предусмотреть разработку эскизного проекта новой орбитальной станции.