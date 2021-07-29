«Оговорка по Фрейду»: Байден перепутал Обаму с Трампом

Джо Байден перепутал Барака Обаму с Дональдом Трампом. Это произошло во время его выступления в штате Пенсильвания.

Действующий президент США заявил, что в 2009 году глава Белого дома Дональд Трамп поручил ему вывести из кризиса автомобильную промышленность.

«Простите, оговорка по Фрейду... Это был президент Обама, когда я был вице-президентом», - поправился Байден.

Барак Обама занимал пост президента США с 2009 по 2017 годы. Дональд Трамп пришел к власти в 2017 году и покинул президентское кресло в 2021 году.

Напомним, что ранее Байден забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина, а также перепутал президента Сирии Башара Асада с иракским лидером Саддамом Хусейном, казненным в 2006 году.