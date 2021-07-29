Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Оговорка по Фрейду»: Байден перепутал Обаму с Трампом

Иван Линдеманн
07:10 29.07.2021
Действующий президент США заявил, что в 2009 году глава Белого дома Дональд Трамп поручил ему вывести из кризиса автомобильную промышленность.
«Оговорка по Фрейду»: Байден перепутал Обаму с Трампом
© Фото: Oliver Contreras Consolidated News Photos Globallookpress
Читайте нас на:

Джо Байден перепутал Барака Обаму с Дональдом Трампом. Это произошло во время его выступления в штате Пенсильвания.

Действующий президент США заявил, что в 2009 году глава Белого дома Дональд Трамп поручил ему вывести из кризиса автомобильную промышленность.

«Простите, оговорка по Фрейду... Это был президент Обама, когда я был вице-президентом», - поправился Байден.

Барак Обама занимал пост президента США с 2009 по 2017 годы. Дональд Трамп пришел к власти в 2017 году и покинул президентское кресло в 2021 году.

Напомним, что ранее Байден забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина, а также перепутал президента Сирии Башара Асада с иракским лидером Саддамом Хусейном, казненным в 2006 году. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:08 Спорт
Колесников взял бронзовую медаль Игр на дистанции 100 метров вольным стилем
03:57 Спорт
Россиянки Степанова и Орябинская завоевали серебро в академической гребле на ОИ в Токио
01:40 В стране и мире
Рябков объяснил, почему в Женеве не обсуждалось ядерное оружие
03:00 Армия
Видео
Покоренные «Четыре стихии»: кадры подготовки бойцов ВДВ на горном полигоне Раевский
22:26 В стране и мире
В ООН назвали возможного суперраспространителя COVID-19
Популярное
Видео
Шойгу сравнил действия США в Афганистане с работой «плохого дрессировщика из заезжего цирка»
Немцы осудили критику «Северного потока - 2»
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Ученые нашли самое безжизненное место на Земле
Видео
Фильм на все времена: как снимали «Офицеров» и на какие жертвы пришлось пойти актерам
Россиянам рассказали о способе докупить стаж для выхода на пенсию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.