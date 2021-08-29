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Замминистра обороны Булгаков наградил победителей конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

Виктория Ивашечкина
12:22 29.08.2021
В этом году золото досталось военным водителям из России, а команды из Белоруссии и Узбекистана заняли второе и третье места.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в церемонии награждения и закрытия конкурса Армейских международных игр - 2021 «Мастера автобронетанковой техники». Булгаков вручил победителям переходящий кубок соревнований, медали и ценные подарки.

В этом году в результате упорной борьбы ими стали военные водители из России. Команды из Белоруссии и Узбекистана заняли, соответственно, второе и третье места.

В конкурсе приняли участие более 100 военных спортсменов и судей иностранных государств. Зрители и почетные гости смогли убедиться в высококлассном умении участников в преодолении препятствий, заграждений и водных преград, слаженных командных действиях при прохождении эстафеты.

«Результаты конкурса свидетельствуют, что главная цель состязаний достигнута. Прежде всего, развивается сотрудничество и крепнет содружество вооруженных сил государств-участников «Армейских игр» – заявил Дмитрий Булгаков.

В ходе конкурса «Мастера автобронетанковой техники» участниками соревнований из России и Китая были установлены шесть новых мировых рекордов.

По результатам проведения конкурса определились победители и призеры в номинациях: лучший водитель легкового автомобиля 4х4, лучший водитель грузового автомобиля 4х4, лучший водитель грузового автомобиля 6х6. Команда-победитель конкурса определилась по результатам проведения этапа «Командная эстафета».

Зрелищные показательные выступления военнослужащих-женщин, которые продемонстрировали свое мастерство в вождении автомобилей УАЗ, стали настоящим украшением церемонии закрытия конкурса «Мастера автобронетанковой техники».

По окончании церемонии закрытия Дмитрий Булгаков осмотрел выставку мастеров прикладного искусства и промышленности Острогожского района Воронежской области. Затем он возложил цветы и венки к памятнику «Воинам-автомобилистам», расположенного на территории учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы.

Напомним, соревнования военных автомобилистов проходили в период с 22 по 29 августа в городе Острогожск Воронежской области на базе военного полигона.

В том году в конкурсе принимали участие команды из Египта, Белоруссии, Китая, России и Узбекистана.

Ранее на АрМИ-2021 подвели итоги шести соревновательных дней.
После «Саянского марша» и «Дорожного патруля» Россия завоевала еще шесть золотых медалей в конкурсах «Мастера автобронетанковой техники», «Военное ралли», «Меридиан», «Конный марафон», «Морской десант» и «Кубок моря».

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