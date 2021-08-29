В Казахстане сообщили о новом ЧП на складе боеприпасов

На территории склада боеприпасов в Казахстане, где ранее, в четверг, произошли возгорание и взрывы, зафиксировали хлопок. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны страны.

«На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня около 12.20 (09.20 мск) был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются», - сообщили в оборонном ведомстве.

Напомним, что трагедия в Жамбылской области произошла 26 августа. В республиканском Минобороны заявили о шести взрывах на складах в районе одной из воинских частей. По данным ведомства, детонировали инженерные боеприпасы.

Пожары на складах потушены, эвакуированные из-за ЧП местные жители вернулись в свои дома. По последним данным, тринадцать человек погибли. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил воскресенье, 29 августа, днем общенационального траура в связи с трагедией.