Невролог развеял популярные мифы о головной боли

Существует много причин возникновения головной боли. Руководитель Центра диагностики и лечения головной боли Александр Амелин развеял самые популярные заблуждения о мигрени и причинах ее возникновения.

Так, по словам медика, если человека настигла головная боль, то в этом случае не помогут ни прогулки на свежем воздухе, ни горячий душ.

«Остановить боль могут только лекарственные средства», - приводит слова Амелина портал «Доктор Питер».

Кроме того, невролог назвал заблуждением миф о том, что одна из причин головной боли - нарушение кровоснабжения мозга.

«Сам по себе мозг не может быть источником боли - там нет болевых рецепторов. Источниками боли внутри черепа могут быть крупные сосуды (артерии, вены. - Прим. ред.) и оболочки мозга», - уточнил врач.

Амелин также счел мифом информацию о том, что при менопаузе мигрень перестает беспокоить женщин. Невролог заметил, что это происходит только в половине случаев. Иногда в старшем возрасте мигрени только ухудшаются, в этом случае назначают гормональные препараты.

Амелин считает заблуждением тот факт, что голова болит из-за остеохондроза.

«На самом деле есть только один вид головной боли, который связан с нарушением в шейном отделе позвоночника, - цервикогенная. Встречается такая головная боль достаточно редко», - подчеркнул специалист.

В то же время Амелин подтвердил, что голова может болеть от холода, голода и при колебаниях атмосферного давления.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала «Россия 1», что парацетамол является наиболее безопасным препаратом для противодействия боли. Он заявил, что пациенты чаще всего для борьбы с болезненными ощущениями принимают нестероидные препараты - аспирин, анальгин, ибупрофен и др. Однако для большинства людей эти противовоспалительные препараты могут быть опасны, предупредил Мясников.