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ФСБ обнародовала документы о преступлениях фашистов в Ростовской области в годы войны

Алена Миронова
07:58 22.06.2021
В документах, собранных НКВД, представлены факты зверств солдат Вермахта, которые терроризировали более тридцати районов донского региона с февраля по июнь 1943 года.
ФСБ обнародовала документы о преступлениях фашистов в Ростовской области в годы войны
© Фото: ФСБ РФ
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ФСБ рассекретила архивные документы о преступлениях фашистов в Ростовской области во время Великой отечественной войны. Материалы опубликовали на сайте ведомства.

В документах, собранных НКВД, представлены факты зверств солдат Вермахта, которые терроризировали более тридцати районов донского региона с февраля по июнь 1943 года.

«В одной только городской тюрьме 14 февраля 1943 года - в день освобождения Ростова частями Красной Армии - было обнаружено 1 154 трупа граждан города, расстрелянных и замученных гитлеровцами. Среди жертв - 55 несовершеннолетних и 122 женщины», – пишет начальник УНКВД 2 марта 1943 года.

Известны также и факты надругательства над мирным населением - в Миллеровском районе в первые дни оккупации румыны «изнасиловали несколько десятков женщин». Также был подожжен дон, в котором находились порядка 40 пленных солдат Красной армии.

Особенно же жестоко, как отмечается, расправлялись над оставшимися в городе коммунистами и евреями - их расстреливали, однако заставляли самим рыть себе могилу.

Стало известно и о том, что немцы убили 95 пациентов психиатрической клиники. Солдаты подводили советских людей группами по 15-20 человек к выкопанной яме, после чего расстреливали.

Немецкие солдаты уничтожали промышленные и культурные здания, вокзалы и больницы, грабили мирное население: уводили скот, а также забирали драгоценности. Такие зверства происходили практически во всех районах Ростовской области.

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