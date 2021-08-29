Последний самолет с британскими военными покинул Кабул

Последний борт с британскими военнослужащими покинул столицу Афганистана. Соответствующее объявление было опубликовано министерством обороны Великобритании.

«Благодарим всех, кто так смело работал под огромным давлением и в ужасных условиях, чтобы эвакуировать наиболее уязвимых гражданских лиц», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Всего в Кабуле находилось более тысячи британских военных. Последние две недели они были заняты в эвакуации гражданских лиц.

Ранее Франция объявила, что завершила эвакуацию своих граждан из Афганистана. Как заявил министр обороны страны Флоранс Парли, менее чем за две недели французские военные эвакуировали около трех тысяч человек.

В четверг, 26 августа, в окрестностях аэропорта Кабула произошло два взрыва. По последним данным, погибли более двухсот человек. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ*.

*ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная в России.