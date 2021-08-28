Стала известна возможная причина пожара в больнице Ярославля

Предварительная причина пожара в клинической больнице № 3 в Ярославле - электротехническая.

«В 22:15 на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (ПЧ-103) наблюдалось задымление на втором этаже», - говорится в сообщении регионального МЧС, передают «Известия».

Напомним, пожар в ярославской больнице для больных с коронавирусом вспыхнул в ночь на пятницу, 28 августа. Загорелся матрас в палате терапевтического отделения. Из здания эвакуировали более 70 человек.

На место происшествия оперативно прибыли следователи и криминалисты, а также руководство следственного управления.

Позже власти региона подтвердили гибель одного человека, однако заявили, что его смерть с пожаром не связана.