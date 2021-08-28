СК РФ проведет проверку причин пожара в ярославской больнице

Следственный комитет России устанавливает обстоятельства пожара в ярославской городской клинической больнице №3. Уточняется причина возгорания и число пострадавших, сообщили в СУ СК России по региону.

Возгорание произошло в медучреждении по улице Маяковская, дом 61 в Заволжском районе Ярославля.

«На место происшествия оперативно прибыли следователи и криминалисты, а также руководство следственного управления. В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий», — рассказала и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Ольга Варнакова.

Пожар в ярославской больнице для больных с коронавирусом вспыхнул в ночь на пятницу, 28 августа. Как сообщалось ранее, загорелся матрас в палате терапевтического отделения. Из здания эвакуировали более 70 человек.

Власти региона подтвердили гибель одного человека, однако заявили, что его смерть с пожаром не связана. В МЧС уже назвали предварительную причину возгорания.