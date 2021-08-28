Мясников назвал напиток для борьбы с «ковидным хвостом»

Употребление красного вина в умеренных количествах даст возможность смягчить синдром «ковидного хвоста». Об этом в разговоре с Ura.ru заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников.

«В этом случае (при наличии постинфекционных проблем — Прим. ред.) может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант», – сказал он, добавив, что данный метод борьбы с постковидными симптомами не подходит для непьющих людей.

Специалист предупредил, что употреблять спиртные напитки можно только по прошествии недели с момента окончания острой фазы COVID-19. Вместе с тем Мясников посоветовал не переусердствовать с алкоголем.

«Алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме», — отметил медик.

Ранее врач заявил, что надежной защитой человека от коронавируса является индивидуальный иммунитет, который вырабатывается именно после вакцинации. Прививка облегчает течение болезни и оберегает организм от наихудшего исхода, подчеркнул Мясников.