Мясников оценил надежность индивидуального иммунитета в пандемию

Механизм коллективного иммунитета не работает в ситуации с COVID-19. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, начавшаяся в страна Запада четвертая волна коронавируса позволяет анализировать обстановку в России, где еще близится к завершению третья волна. Медик обратил внимание на количество заражений в странах с высоким уровнем вакцинации.

«В полностью привитом Израиле он 5,8%, в США, где полностью вакцинированы больше половины населения — 13,8%. (У нас в России спад и процент положительных тестов 4,6% и продолжает снижаться). Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет», — написал он в своем Telegram-канале.

Надежной защитой человека от COVID-19, по словам врача, является индивидуальный иммунитет, который вырабатывается именно после вакцинации. Прививка облегчает течение болезни и оберегает организм от наихудшего исхода.

«Как мы видим, индивидуальную защиту вакцина дает высокую. Напомню, что коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Когда вирус «вязнет» в подавляющей массе вакцинируемых и прекращает передаваться к незащищенным вакциной людям. В случае с коронавирусом - не прокатило», - заявил врач.

Мясников ранее усомнился в данных о высокой летальности нового штамма коронавируса «йота», который был недавно зафиксирован в США. Врач сравнил COVID-19 с другими вирусными заболеваниям, изучил публикации в СМИ о летальности «йоты» и назвал эти сведения «очевидным бредом».