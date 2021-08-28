СМИ: время сдачи двух ЕГЭ сократят почти на час

Российским школьникам сократят время для написания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории и обществознанию с 235 до 180 минут.

«Время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, сокращено с 235 до 180 минут», - сообщает «Лента.ру» со ссылкой на проект Рособрнадзора.

Также сообщается, что с 2022 года ЕГЭ будет проводиться на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Следовательно, во всех учебных предметах, кроме информатики, произошли изменения структуры КИМ.

Так, в экзаменационные работы были включены новые модели заданий на применение предметных знаний.

Ранее сообщалось, что в России могут изменить правила поступления в высшие учебные заведения. В том числе абитуриентам самим разрешат выбрать экзамены, по которым их зачислят.

В ведомстве предложили при использовании сервиса «Поступление в вуз онлайн» загружать не сам документ, а указывать основную информацию о нем.