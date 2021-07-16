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В России могут изменить правила поступления в вузы

Иван Линдеманн
05:46 16.07.2021
В том числе абитуриентам самим разрешат выбрать экзамены, по которым их зачислят.
В России могут изменить правила поступления в вузы
© Фото: Alexander Rekun, Globallookpress
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В России могут изменить правила поступления в высшие учебные заведения. В том числе абитуриентам самим разрешат выбрать экзамены, по которым их зачислят. Соответствующий проект опубликован на сайте министерства науки и высшего образования.

«В качестве результата вступительного испытания может быть засчитан наиболее высокий из результатов - по ЕГЭ, общеобразовательному вступительному испытанию, проводимому вузом, или вступительному испытанию на базе профессионального образования», - сказано в документе.

Также в ведомстве предложили при использовании сервиса «Поступление в вуз онлайн» загружать не сам документ, а указывать основную информацию о нем.

Еще одно нововведение - продлить приемную кампанию: с 3 по 9 августа.

Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

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