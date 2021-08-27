Армия Российские миротворцы обеспечивают безопасность возведения водохранилища в Карабахе Анна Касаткина Работы по строительству водохранилища планируется завершить к концу года. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российские миротворцы следят за безопасностью у строящегося водохранилища для населения и промышленности Нагорного Карабаха. Водохранилище находится в Мардакертском районе, вблизи линии разграничения сторон, объяснил представитель российского миротворческого контингента Алексей Колесников. Специалисты-гидротехники приступили к инженерным работам по созданию искусственного водоема. «Здесь мы проводим работы по складированию артезианской воды и в этих целях мы обратились к командованию миротворческого контингента для обеспечения безопасности. Командование миротворческого контингента предоставило нам подразделение, которое в данный момент обеспечивает безопасность физическую и безопасность проводимых нами работ», — рассказал представитель горнодобывающего предприятия Адам Григорян. Работы по строительству водохранилища планируется завершить к концу года. Ранее сообщалось, что миротворцы организовали в Мардакертском районе мобильную выездную приемную для жителей отдаленных сел. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика