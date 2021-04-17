Макет космического аппарата «Луна-25» доставили на Восточный

Макет космического аппарата «Луна-25» прибыл на Восточный для проведения испытаний.

Специалисты транспортировали макет в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов, где он будет находиться в режиме хранения до начала проведения комплексных испытаний.

«Мы будем отрабатывать все сцепные устройства, выгрузку, стыковку с нашим технологическим оборудованием, установку на рабочее место, - и также проверим соответствие эксплуатационной документации», - отметил и.о. директора филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» Дмитрий Климов.

Для того, чтобы обеспечить пуск космического аппарата на космодроме провели дооборудование систем технологического оборудования технического комплекса, а также поставили новые агрегаты и системы. В настоящее время оборудование проходит автономные испытания. В ближайшее время его испытают уже с макетом космического аппарата. Испытания будут продолжаться более месяца.

Космический проект «Луна-25» создается с использованием российской элементной базы и последних достижений в области космического приборостроения. Главной задачей миссии является отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области, а также проведение контактных исследований Южного полюса Луны.

Запуск аппарата запланировали на октябрь этого года.