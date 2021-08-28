На Гаити приземлился первый самолет с гумпомощью из России

На Гаити приземлился первый самолет с гуманитарной помощью из России. Об этом сообщил посол РФ в в Венесуэле и в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

«В Гаити прибыл первый самолет с гуманитарной помощью из России», - написал он в Twitter.

По словам дипломата, гуманитарную помощь встречал почетный консул России в Республике Гаити Вильхелм Лемке.

Груз предназначен для пострадавших от землетрясения, произошедшего у берегов Гаити 14 августа. По последним данным, в результате погибли 2,2 тысячи человек. Ущерб от землетрясения оценивают в 1,12 миллиарда долларов.