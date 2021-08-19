Число жертв землетрясения в Гаити выросло до 2189 человек

Мощное землетрясение в Гаити, по данным СМИ, унесло жизни не менее чем 2189 людей. Помимо этого, возросло количество пострадавших. Согласно последним данным, в результате стихийного бедствия повреждения получили свыше 12 тысяч человек.

Соответствующую информацию обнародовали в управлении гражданской защиты республики. Уточняется, что 1832 человека погибли в департаменте Юг, 218 человек - в Гранд-Ансе, 137 - в Ниппе и двое - в департаменте Северо-Запад, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что одним из погибших от сильных подземных толчков с магнитудой 7,2 в Гаити оказался эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Усман Туре. Сотрудник ВОЗ был направлен на место для регулирования ситуации с коронавирусной инфекцией.