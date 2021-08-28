В МЧС назвали предварительную причину пожара в ярославской больнице

Пожар в больнице в Ярославле мог начаться по электротехнической причине. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

«Предварительная причина пожара – электротехническая», - говорится в сообщении ведомства.

По данным спасателей, сообщение о задымлении поступило в 22:09. Очаг был расположен на первом этаже здания в палате терапевтического отделения.

В здании медицинского учреждения на момент инцидента находилось 90 пациентов с коронавирусом и 17 человек медицинского персонала, приехавшие спасатели эвакуировали 76 человек. Один пациент погиб до прибытия спасателей, обстоятельства и причины его гибели выясняются.