Из больницы для больных COVID-19 в Ярославле эвакуировали более 70 человек

Более 70 человек эвакуированы из больницы для пациентов с коронавирусом в Ярославле. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, причиной пожара стало возгорание матраса. Когда пожарные расчеты прибыли на место, его уже потушили.

«По предварительным данным, было эвакуировано более 70 человек», — сказал представитель ГУ МЧС РИА Новости.

Ранее сообщалось, что при пожаре в больнице погибли три человека из-за отключения электричества и аппаратов ИВЛ. Позже эту информацию опровергли, как сообщает агентство со ссылкой на местные власти, погиб один человек и его смерть не связана с возгоранием.