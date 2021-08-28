Из больницы для больных COVID-19 в Ярославле эвакуировали более 70 человек
Причиной пожара в медучреждении стало возгорание матраса.
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Более 70 человек эвакуированы из больницы для пациентов с коронавирусом в Ярославле. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, причиной пожара стало возгорание матраса. Когда пожарные расчеты прибыли на место, его уже потушили.
«По предварительным данным, было эвакуировано более 70 человек», — сказал представитель ГУ МЧС РИА Новости.
Ранее сообщалось, что при пожаре в больнице погибли три человека из-за отключения электричества и аппаратов ИВЛ. Позже эту информацию опровергли, как сообщает агентство со ссылкой на местные власти, погиб один человек и его смерть не связана с возгоранием.