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Шойгу: США оставили в Афганистане много высокоточного оружия

Иван Линдеманн
00:03 29.08.2021
Американские военные оставили в республике множество переносных зенитных ракетных комплексов и противотанковых управляемых ракет.
Шойгу: США оставили в Афганистане много высокоточного оружия
© Фото: United States Marine Corps
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Соединенные Штаты Америки оставили в Афганистане много высокоточного оружия. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства отметил, что Министерство обороны ведет анализ рисков и угроз в Афганистане. Американские военные оставили в республике множество переносных зенитных ракетных комплексов и противотанковых управляемых ракет.

«…это и большое количество оружия, которое попало, это оружие переносное высокоточное - это ПЗРК и ПТУРы. Если там за это время, говорят, на Украину поставлено из Соединенных Штатов Javelin, я уж не помню, несколько десятков, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а перешло в руки», - сказал Шойгу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В ходе той же беседы министр заявил, что боеспособность российских Вооруженных сил выросла вдвое. Это произошло благодаря внезапным проверкам, поставкам новейшего вооружения и Армейским международным играм.

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