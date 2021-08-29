В стране и мире Шойгу: США оставили в Афганистане много высокоточного оружия Иван Линдеманн Американские военные оставили в республике множество переносных зенитных ракетных комплексов и противотанковых управляемых ракет. © Фото: United States Marine Corps Читайте нас на: Соединенные Штаты Америки оставили в Афганистане много высокоточного оружия. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства отметил, что Министерство обороны ведет анализ рисков и угроз в Афганистане. Американские военные оставили в республике множество переносных зенитных ракетных комплексов и противотанковых управляемых ракет. «…это и большое количество оружия, которое попало, это оружие переносное высокоточное - это ПЗРК и ПТУРы. Если там за это время, говорят, на Украину поставлено из Соединенных Штатов Javelin, я уж не помню, несколько десятков, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а перешло в руки», - сказал Шойгу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». В ходе той же беседы министр заявил, что боеспособность российских Вооруженных сил выросла вдвое. Это произошло благодаря внезапным проверкам, поставкам новейшего вооружения и Армейским международным играм. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика