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Шойгу: боеспособность ВС РФ благодаря АрМИ и новому оружию выросла вдвое

Ян Брацкий
22:53 28.08.2021
Как отметил Сергей Шойгу, в этом году участие в АрМИ приняли 452 тысячи военнослужащих.
Шойгу: боеспособность ВС РФ благодаря АрМИ и новому оружию выросла вдвое
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Боеспособность российских Вооруженных сил выросла вдвое. Это произошло благодаря внезапным проверкам, поставкам новейшего вооружения и Армейским международным играм, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Армейские игры и внезапные проверки и плюс к этому в таких масштабах поставки вооружений и военной техники, они увеличили боеспособность Вооруженных сил в два раза за это время, это огромный показатель», - сказал Шойгу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как отметил Шойгу, в этом году участие в АрМИ приняли 452 тысячи военнослужащих. Шойгу добавил, что Минобороны не хочет, чтобы Армейские игры превратились в «спорт высоких достижений», поэтому победители не смогут участвовать в них в следующем году.

Оценивая проходящие в России Игры, глава оборонного ведомства добавил, что нашей стране было бы интересно участие в них американских военнослужащих.

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