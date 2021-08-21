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Тилль Линдеманн и его «Любимый город»: на фестивале «Спасская башня» выступят 30 лучших коллективов России и мира

Егор Левин
Роман Смолин
09:16 21.08.2021
Эпатажный солист Rammstein привык удивлять поклонников, но в каком именно образе он предстанет на фестивале - интрига.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Специальным гостем музыкального фестиваля «Спасская башня» в Москве станет лидер рок-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн. Его выступления всегда яркие и эпатажные.

У организаторов «Спасской башни» наступили бессонные ночи, участники уже начинают собираться в Москве. У стен Кремля выступят 30 лучших коллективов страны и мира. Организаторы рассказали, что выступление Линдеманна пройдет на русском языке. Он исполнит песню советского композитора Никиты Богословского «Любимый город», выйдя на сцену дважды, 4 и 5 сентября.

Эпатажный артист привык удивлять своих поклонников. В каком именно образе он предстанет на «Спасской башне» - интрига. Главный режиссер фестиваля заверил лишь, что это не будет похоже на то, как проходят выступления Rammstein.

Другие зарубежные участники - оркестры оборонных ведомств Мексики, ВС Белоруссии и Греции, военный оркестр Австрии; впервые в самом сердце России выступят военнослужащие из Катара. Стало больше и российских исполнителей - дебютируют на Красной площади ансамбль и сводный оркестр Воздушно-десантных войск РФ.

На открытии выступит народная артистка Тамара Гвердцители. Но вишенки на музыкальном торте зачастую появляются спонтанно - окончательно праздничный паззл соберут во время репетиций.

Организаторы сделали все возможное, чтобы в 2021 году «Спасская башня» прошла со зрителями. Комплекс рассчитан на 7500 человек - но желающих увидеть грандиозное сражение оркестров армий разных стран в разы больше.

Праздничная программа продлится больше недели. Концерт, дефиле военных оркестров, строевые приемы с карабинами и шашками - увидеть все это вживую смогут те, у кого есть QR-код. При этом все зрители должны быть в масках.

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