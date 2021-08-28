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Шойгу: России было бы интересно участие военнослужащих США в АрМИ

Роман Захаров
22:45 28.08.2021
По словам министра обороны, ранее Россия обсуждала вопрос участия в АрМИ с Германией, Италией, Великобританией.
Шойгу: России было бы интересно участие военнослужащих США в АрМИ
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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России было бы интересно участие американских военнослужащих в Армейских международных играх. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Знаете, нам бы тоже было интересно. Я про шансы не буду говорить, хотелось бы, конечно, посмотреть и на их технику», - сказал он в интервью «Соловьев Live».

Министр обороны при этом подчеркнул, что в 2014 году «мы были близки к этому».

«Мы говорили с Германией, Великобританией, Италией. С Италией обсуждали вопрос, а можно ли, чтобы колесные танки участвовали в танковом биатлоне», - добавил Шойгу.

Ранее сообщалось, что по итогам шести соревновательных дней российские военнослужащие победили в восьми конкурсах Армейских международных игр.

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