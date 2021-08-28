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На АрМИ-2021 подвели итоги шести соревновательных дней

Ян Брацкий
15:25 28.08.2021
Сегодня будут проведены торжественные церемонии закрытия шести конкурсов АрМИ-2021, соревнования продолжатся в 19 конкурсах.
На АрМИ-2021 подвели итоги шести соревновательных дней
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Копилка сборной России на АрМИ-2021 пополнилась шестью золотыми медалями. Сегодня на традиционном брифинге для журналистов в объединенном пресс-центре «Армейских международных игр-2021» главный судья Игр генерал-майор Александр Перязев подвел итоги шести дней соревнований.

«Российские военнослужащие победили в восьми завершившихся на сегодняшний день конкурсах АрМИ-2021», - отметил главный судья Игр.

После «Саянского марша» и «Дорожного патруля» копилка сборной России пополнилась еще шестью золотыми медалями, завоеванными в конкурсах «Мастера автобронетанковой техники», «Военное ралли», «Меридиан», «Конный марафон», «Морской десант» и «Кубок моря», - сообщил генерал-майор Александр Перязев.

Он также рассказал журналистам, как распределились места на завершившихся конкурсах среди остальных участников соревнований.

Среди серебряных призеров, занявших вторые места в конкурсах - команды Белоруссии («Мастера автобронетанковой техники» и «Меридиан»), военнослужащие Китая («Военное ралли» и «Морской десант»), команда Вьетнама («Кубок моря»), а также военнослужащие Монголии и Узбекистана, разделившие вторую ступень пьедестала в конкурсе «Конный марафон».

Бронзовыми медалистами конкурсов стали военнослужащие Китая, занявшие третье место в «Кубке моря», а в «Меридиане» разделившие его с командой Вьетнама. Также команды Узбекистана («Мастера автобронетанковой техники»), Казахстана («Конный марафон»), Сербии («Военное ралли») и Ирана («Морской десант»).

«Вчера завершился первый этап соревнований на конкурсе "Инженерная формула", в котором участвуют четыре команды. По результатам проведения полуфинала в данном конкурсе лидирует Белоруссия, опередившая нашу команду всего на девять секунд, на третьем месте военнослужащие из Узбекистана, а на четвертом - Египта», - продолжил генерал-майор Перязев.

Вторая позиция у России также в конкурсах «Мастера артиллерийского огня» и «Полевая кухня». Пока лучшие результаты на этих конкурсах демонстрируют военнослужащие Казахстана и Узбекистана, отметил в своем докладе главный судья Игр.

Сегодня будут проведены итоги торжественных церемонии закрытия шести конкурсов АрМИ-2021 на которых столь успешно выступила сборная России, а соревнования будут проходить в 19 конкурсах «Армейских международных игр».

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