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Экс-глава ЦРУ рассказал о возможных последствиях вывода войск США из Афганистана

Кира Карон
08:22 02.08.2021
Бывший глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана.
Экс-глава ЦРУ рассказал о возможных последствиях вывода войск США из Афганистана
© Фото: U.S. Army, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Бывший глава ЦРУ и бывший командующий международным контингентом в Афганистане генерал Дэвид Петреус рассказал, что вследствие вывода войск США в Афганистане может начаться кровавая гражданская война.

Он добавил, что Соединенные Штаты могли бы предотвратить такую перспективу, реши они оставить в стране контингент войск.

«В самом худшем случае мы можем увидеть кровавую и жестокую гражданскую войну, подобную той, которая была в 1990-х годах, когда победил "Талибан"*. Если это произойдет, мы, вероятно, могли бы увидеть возвращение оплота "Аль-Каиды"*, хотя я не думаю, что она сможет угрожать родине и Европе в ближайшем будущем. Но для "Аль-Каиды"* было бы легче, чтобы "Талибан"* захватил контроль», - сказал Петреус в интервью британской газете Times.

По его мнению, США таким образом отказываются от ценностей, за которые боролись.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки, несмотря на провал своих действий в Афганистане, пытаются закрепиться в Центральной Азии. Об этом заявил в среду глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, комментируя решение американских властей вывести часть военных из этой страны.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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