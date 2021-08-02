В стране и мире Экс-глава ЦРУ рассказал о возможных последствиях вывода войск США из Афганистана Кира Карон Бывший глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана. © Фото: U.S. Army, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Бывший глава ЦРУ и бывший командующий международным контингентом в Афганистане генерал Дэвид Петреус рассказал, что вследствие вывода войск США в Афганистане может начаться кровавая гражданская война. Он добавил, что Соединенные Штаты могли бы предотвратить такую перспективу, реши они оставить в стране контингент войск. «В самом худшем случае мы можем увидеть кровавую и жестокую гражданскую войну, подобную той, которая была в 1990-х годах, когда победил "Талибан"*. Если это произойдет, мы, вероятно, могли бы увидеть возвращение оплота "Аль-Каиды"*, хотя я не думаю, что она сможет угрожать родине и Европе в ближайшем будущем. Но для "Аль-Каиды"* было бы легче, чтобы "Талибан"* захватил контроль», - сказал Петреус в интервью британской газете Times. По его мнению, США таким образом отказываются от ценностей, за которые боролись. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки, несмотря на провал своих действий в Афганистане, пытаются закрепиться в Центральной Азии. Об этом заявил в среду глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, комментируя решение американских властей вывести часть военных из этой страны. *«Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика