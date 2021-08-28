Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Еще около 200 россиян запросили эвакуацию из Кабула

Ян Брацкий
21:43 28.08.2021
По словам посла РФ в Афганистане Дмитрия Жирнова, речь идет о тех гражданах страны, у которых есть российский паспорт.   
Еще около 200 россиян запросили эвакуацию из Кабула
© Фото: wikipedia
Читайте нас на:

Еще около 200 россиян запросили эвакуацию из Афганистана, хотя непосредственной угрозы для их жизней сейчас нет. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Исламской Республике Дмитрий Жирнов.

«Из города никого спасать не надо. В городе все нормально. Тем не менее у нас на данный момент записалось на выезд еще порядка 200 соотечественников, которые по каким-то причинам не среагировали на первый наш клич. Не факт, что все они придут», - сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, речь идет о тех гражданах страны, у которых есть российский паспорт.   

«Здесь у афганцев есть такая черта: они перестраховываются, на что-то записываются, потом не приходят. Угрозы безопасности для них нет, спасать никого не надо», - добавил дипломат.

Дмитрий Жирнов отметил, что российское посольство превратилось в квазиаэропорт, где оформляется багаж, выдаются билеты и проходит предполетный досмотр.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:45 Армия
Шойгу: России было бы интересно участие военнослужащих США в АрМИ
21:22 В стране и мире
Посол РФ оценил взаимодействие Москвы и Вашингтона в Афганистане
19:22 Армия
Видео
Преодолевая невозможное: как проходят соревнования в конкурсе спецназа «Полярная звезда»
17:52 В стране и мире
Видео
Стенка на стенку: опубликовано видео массовой драки на Бауманской улице в Москве
16:33 Армия
Видео
Курсанты Военного университета Минобороны РФ приняли присягу у Главного храма ВС РФ в Подмосковье
Популярное
Видео
Динамический показ военной техники. День 5
В Пентагоне захотели воссоздать «морского монстра» родом из СССР
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Россия, Китай, Узбекистан
Видео
«Катюша» на волынках и упражнения с карабинами: как прошло открытие фестиваля «Спасская башня»
Врач объяснил, как распознать инсульт по лицу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.