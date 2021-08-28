Еще около 200 россиян запросили эвакуацию из Кабула

Еще около 200 россиян запросили эвакуацию из Афганистана, хотя непосредственной угрозы для их жизней сейчас нет. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Исламской Республике Дмитрий Жирнов.

«Из города никого спасать не надо. В городе все нормально. Тем не менее у нас на данный момент записалось на выезд еще порядка 200 соотечественников, которые по каким-то причинам не среагировали на первый наш клич. Не факт, что все они придут», - сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, речь идет о тех гражданах страны, у которых есть российский паспорт.

«Здесь у афганцев есть такая черта: они перестраховываются, на что-то записываются, потом не приходят. Угрозы безопасности для них нет, спасать никого не надо», - добавил дипломат.

Дмитрий Жирнов отметил, что российское посольство превратилось в квазиаэропорт, где оформляется багаж, выдаются билеты и проходит предполетный досмотр.