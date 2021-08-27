Посол РФ рассказал о формировании нового списка на эвакуацию из Афганистана

Россия формирует новый список людей на эвакуацию из Афганистана, в который уже записались 170 человек. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Афганистан - страна большая, если вы посмотрите на карту. Много труднодоступных гористых мест. Не все успели подъехать. Сейчас мы формируем новый список, записалось уже больше 170 человек. Это не значит, что все они обязательно полетят. Афганцы перестраховываются, в том числе афганцы, имеющие российские паспорта, записываются, но не факт что все приедут. Но мы должны иметь их в виду, чтобы когда будет следующий самолет, те кто хочет - могли улететь», - объяснил дипломат.

Он также отметил, что произошедший накануне теракт в Кабуле, жертвами которого стали более 100 человек, явился закономерным итогом той неразберихи, которая сейчас творится в аэропорту афганской столицы.

Напомним, Минобороны РФ в среду, 25 августа, эвакуировало из Афганистана более 500 человек. Это россияне, а также граждане Украины и стран - участниц ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана).