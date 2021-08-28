Посол РФ оценил взаимодействие Москвы и Вашингтона в Афганистане

У России и США нет проблем во взаимодействии по Афганистану. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Дипломат также сообщил, что Вашингтон не обращался к Москве с просьбой принять афганских беженцев.

«Нет, на нас они не выходили», - заявил посол в эфире «Соловьев Live».

Высказался Жирнов и о недавнем теракте вблизи аэропорта Кабула, организованном боевиками ИГИЛ*. По его совам, сейчас в Афганистане идет борьба между «Исламским государством»* и «Талибаном»*, а атакой на воздушную гавань, в результате которой погибли, в том числе, американские военные, ИГ* объявило войну не США, а талибам*.

При этом дипломат высказал уверенность, что талибы* будут действовать жестко против ИГИЛ*, поскольку первым не нужны теракты на афганской территории.

* ИГИЛ, ИГ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная в России

* Талибы, «Талибан» - террористическая организация, запрещенная в России