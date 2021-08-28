Пентагон сообщил о ликвидации двоих главарей ИГ* в Афганистане

Американский авиаудар в Афганистане убил двоих главарей террористической группировки «Исламское государство»*, еще один был ранен. Об этом 28 августа сообщил сообщил генерал-майор Уильям Тэйлор во время брифинга в Пентагоне.

«Я могу подтвердить по мере поступления новой информации, что две высокопоставленные цели ИГ* были убиты, один ранен. Нам известно об отсутствии потерь среди гражданского населения», – заявил военный.

Первоначально сообщалось об одном погибшем в результате результате удара с беспилотника.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле решительным образом осуждают террористические атаки в Кабуле. Он также отметил, что российские спецслужбы непрерывно отслеживают ситуацию в Афганистане, прогнозируя самые разные сценарии развития событий.

Исламское государство* - запрещенная в России террористическая организация.