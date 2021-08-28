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СК РФ проведет проверку после массовой драки мигрантов в Москве

Роман Захаров
18:13 28.08.2021
В Москве на Бауманской улице произошла массовая драка, в которой, по данным правоохранительных органов, участвовали не менее 10 человек.
© Видео: ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК, ВК © Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю московского главка СК провести проверку по факту массовой драки с участием мигрантов, произошедшей на Бауманской улице в российской столице. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Учитывая, что это уже не первый подобный инцидент в Москве за последнее время, председатель СК РФ поручил руководителю ГСУ по городу Москве Стрижову А.А. организовать доследственную проверку по данному факту и доложить о проведенных проверочных мероприятиях и их результатах», - информирует СК РФ.

Ранее в МВД сообщили, что полицейские задержали 49 человек после массовой драки на Бауманской улице в Москве. На 15 задержанных были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. В противостоянии, по данным правоохранителей, участвовали не менее 10 человек.

Инцидент сняли на видео очевидцы, кадры были размещены в Сети. На записи запечатлено, как во дворе постепенно собирается компания молодых, агрессивно настроенных людей, слышны нецензурная брань и угрозы. В какой-то момент словесная перепалка переходит в массовую драку.

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