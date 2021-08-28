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Стенка на стенку: опубликовано видео массовой драки на Бауманской улице в Москве

Ян Брацкий
17:52 28.08.2021
По горячим следам сотрудники полиции задержали 49 участников драки.
© Видео: ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК, ВК © Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК, ВК
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Видео массовой драки на Бауманской улице в Москве попало в Сеть. Судя по кадрам, происходящее снимал один из очевидцев с балкона дома напротив. На видео видно, как во дворе постепенно собирается компания молодых, агрессивно настроенных людей. Слышна нецензурная брань и угрозы. В какой-то момент словесная перепалка превращается в побоище.

Прибывшие на место драки полицейские не смогли застать ее участников. По горячим следам были задержаны 49 человек.

Их доставили в ОВД и опросили. Пятнадцать особо буйных получили штрафы, с остальными была проведена разъяснительная беседа о недопустимости нарушения норм и правил общественного порядка.

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Стенка на стенку: опубликовано видео массовой драки на Бауманской улице в Москве
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