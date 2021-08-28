Стенка на стенку: опубликовано видео массовой драки на Бауманской улице в Москве

Видео массовой драки на Бауманской улице в Москве попало в Сеть. Судя по кадрам, происходящее снимал один из очевидцев с балкона дома напротив. На видео видно, как во дворе постепенно собирается компания молодых, агрессивно настроенных людей. Слышна нецензурная брань и угрозы. В какой-то момент словесная перепалка превращается в побоище.

Прибывшие на место драки полицейские не смогли застать ее участников. По горячим следам были задержаны 49 человек.

Их доставили в ОВД и опросили. Пятнадцать особо буйных получили штрафы, с остальными была проведена разъяснительная беседа о недопустимости нарушения норм и правил общественного порядка.