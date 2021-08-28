Вновь лучшие: как россияне выиграли индивидуальную гонку в «Танковом биатлоне»

Российские танкисты вновь подтвердили звание лучших на одном из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр - «Танковом биатлоне». Индивидуальная гонка сегодня прошла в подмосковном Алабине.

Победа нашим танкистам далась нелегко. На первом огневом рубеже они потеряли около минуты - наводчик не попал по одной из мишеней, пришлось использовать дополнительный боеприпас. Вторая попытка оказалась удачной.

Команда Китая стрельбу провела ровно, что позволило ей на какое-то время обойти наших ребят. Однако ошибка на препятствии с подъемом отбросила их назад. Пит-стоп соперника на площадке штрафного времени позволил россиянам вновь занять лидирующие позиции и на финише показать лучшее время.

Второе место с отставанием в 44 секунды у Китая. Третьи - танкисты из Узбекистана. Самые захватывающие соревнования сегодняшнего дня смотрите в «Дневниках Армейских игр» в 18-25.