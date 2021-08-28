В полиции сообщили подробности массовой драки в Москве

Почти 50 человек были задержаны после сообщения о массовой драке на Бауманской улице в Москве. Сообщение о беспорядках в полицию поступили от очевидцев. Участники потасовки успели скрыться до приезда оперативников.

«Для проверки на причастность к данному инциденту, а также для выявления свидетелей и очевидцев, полицейские доставили в ОВД 49 человек. В отношении 15 граждан были составлены административные протоколы. С остальными проведена профилактическая беседа» - сообщили «Звезде» в пресс-службе столичного главка МВД.

По данному факту проводится проверка. Информации о пострадавших в результате драки не поступало.