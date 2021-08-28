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В Минздраве РФ заявили, что школьники находятся в группе риска по тяжелой форме COVID-19

Роман Захаров
17:05 28.08.2021
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай отметил крайнюю важность обеспечения информационной и профилактической работы по коронавирусу среди учащихся.
В Минздраве РФ заявили, что школьники находятся в группе риска по тяжелой форме COVID-19
© Фото: Мурад Оруджев, РИА Новости
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Более полумиллиона несовершеннолетних, заразившихся COVID-19, являются школьниками. Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, отметив, что ученики школ находятся в группе риска по развитию тяжелых форм коронавирусной инфекции.

«Охрана здоровья школьников является одним из общегосударственных приоритетов... Нельзя забывать, что мы продолжаем находиться в периоде пандемии новой коронавирусной инфекции. На сегодня более 500 тысяч несовершеннолетних, заболевших ковидом, - это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжелых форм коронавирусной инфекции», - объяснил замминистра во время традиционного Общероссийского родительского собрания.

Салагай отметил крайнюю важность обеспечения информационной и профилактической работы среди учащихся. Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы школьники и их родители имели правильную и корректную информацию относительно COVID-19.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов подтвердил, что День знаний в российских школах в этом году состоится в очном формате. В то же время он добавил, что в учебных заведениях будут усилены противоэпидемиологические меры

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