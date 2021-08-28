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Почти 50 человек задержаны после массовой драки в центре Москвы

Майя Мусиенко
13:25 28.08.2021
Инцидент произошел на Бауманской улице накануне вечером.
Почти 50 человек задержаны после массовой драки в центре Москвы
© Фото: РИА Новости
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Около 50 человек задержали и доставили в полицию после массовой драки в Басманном районе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По информации правоохранителей, побоище развернулось на Бауманской улице накануне вечером. По словам одного из очевидцев, драку устроили несколько человек, между которыми завязался конфликт. Все дебоширам удалось скрыться с места происшествия еще до приезда полицейских.

В результате в территориальный отдел полиции доставили 49 человек, чтобы проверить их на причастность к происшествию и устанолвить личности свидетелей и очевидцев. Против 15 фигурантов были составлены протоколы о мелком хулиганстве, с остальными ограничились профилактической беседой.

На данный момент, сведений о пострадавших не поступало. По факту массовой драки проводится проверка.  

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