СМИ: к лидеру группы Rammstein в отель под Тверью пришла полиция

К солисту популярной немецкой метал-группы Rammstein Тиллю Линдеманну пришли сотрудники полиции. Ранее музыкант остановился в отеле под Тверью. Об этом сообщает RT.

По информации издания, лидер группы остановился в Завидово под Тверью. В социальных сетях были размещены кадры, на одном из которых виден Линдеманн, на другом — правохранители.

Было отмечено, что в настоящий момент причина визита силовиков остается неизвестной. Официальных подтверждений данных нет. В комплексе отдыха «Завидово» в разговоре со «Звездой» заявили, что не располагают такой информацией.