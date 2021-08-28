СМИ: к лидеру группы Rammstein в отель под Тверью пришла полиция
Музыкант выступит на Красной площади 4 и 5 сентября на фестивале «Спасская башня».
© Фото: vottaktv, Instagram
К солисту популярной немецкой метал-группы Rammstein Тиллю Линдеманну пришли сотрудники полиции. Ранее музыкант остановился в отеле под Тверью. Об этом сообщает RT.
По информации издания, лидер группы остановился в Завидово под Тверью. В социальных сетях были размещены кадры, на одном из которых виден Линдеманн, на другом — правохранители.
Было отмечено, что в настоящий момент причина визита силовиков остается неизвестной. Официальных подтверждений данных нет. В комплексе отдыха «Завидово» в разговоре со «Звездой» заявили, что не располагают такой информацией.