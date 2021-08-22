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Военные повара и пекари России выпекли хлеб в рамках тренировки к конкурсу «Полевая кухня» АрМИ-2021

Егор Левин
09:14 22.08.2021
Всего в конкурсе примут участие военнослужащие из России, Беларуси, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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Военные повара и пекари Вооруженных Сил России провели тренировку в рамках подготовки к конкурсу «Полевая кухня» Армейских международных игр-2021. Конкурс на этот раз проходит на полигоне Фориш в Узбекистане.

Команду России представляют лучшие военнослужащие продовольственных служб Восточного, Западного, Центрального военных округов, Учебного центра Вольского Военного Института материального обеспечения и 12 Главного управления Минобороны РФ. Всего в международном этапе конкурса «Полевая кухня-2021» примут участие военнослужащие из пяти стран: России, Беларуси, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана.

АрМИ-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств. Всего в 34 конкурсах Игр принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 275 команд из 42 стран.

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