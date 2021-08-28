Росздравнадзор проверит причины трагедии в больнице Ярославля

Росздравнадзор организует проверку в клинической больнице Ярославля, где погибла одна из пациенток. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Росздравнадзор проверит причины инцидента в больнице в Ярославле», - сказано в публикации.

Пожар произошел в больнице для пациентов с коронавирусом в ночь на 28 августа. Изначально СМИ сообщали о трех погибших, однако позже власти опровергли эту информацию, заявив об одной погибшей пациентке, гибель которой не была связана с пожаром.

После возгорания из медицинского учреждения эвакуировали более 70 человек. По данным СМИ, в результате инцидента отключились аппараты ИВЛ, однако позже власти опровергли и эту информацию.