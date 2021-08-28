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Власти опровергли данные об отключении аппаратов ИВЛ в ярославской больнице

Анна Касаткина
01:46 28.08.2021
Восемь пациентов реанимации после пожара перевели в другое медучреждение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Подача кислорода в больнице в Ярославле, где случился пожар, не нарушена. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Подача электроэнергии и кислорода в больнице №3 не нарушены, идут в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Уточняется, что восемь пациентов из реанимации учреждения перевели в больницу имени Н.А. Семашко, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Пожар произошел в больнице для пациентов с COVID-19 в ночь на субботу, 28 августа. Загорелся матрас в палате терапевтического отделения, его удалось потушить до приезда пожарных. Из медучреждения эвакуировали более 70 человек.

Сообщалось, что после возгорания в больнице отключились аппараты ИВЛ, в результате чего скончались три человека. Позже власти заявили, что умер один человек и его гибель не связана пожаром, напоминает РИА Новости.

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