Шойгу заявил, что созданные в рамках Договора по открытому небу Ту-214 перепрофилируют в Казани

Самолеты Ту-214ОН, созданные для выполнения инспекционных полетов в рамках Договора по открытому небу, будут перепрофилировать на Казанском авиационном заводе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне на встрече с представителями СМИ Татарстана.

«Сейчас я посмотрел, в связи с окончанием действия Договора по открытому небу... Два самолета "Открытого неба", они же здесь делаются. Значит, сейчас надо эти самолеты перепрофилировать, а кто их будет перепрофилировать? Конечно, Казань», - приводит слова Шойгу Минобороны России.

Договор по открытому небу - международный документ, устанавливающий режим наблюдения полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения.

Был подписан в марте 1992 года представителями 23 стран - членов ОБСЕ. Согласно документу, страны-участники могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.

В ноябре 2020 года США официально вышли из ДОН. В Вашингтоне заявили, что приняли такое решение из-за того, что Москва якобы нарушала ряд положений ДОН.