США уведомили Россию о решении не возвращаться в Договор по открытому небу

Администрация Соединенных Штатов уведомила Россию, что не планирует возвращаться в Договор по открытому небу . Об этом пишет Associated Press.

По данным издания, о принятом решении заместитель госсекретаря Венди Шерман сообщила замминистра иностранных дел России Сергею Рябкову.

Более подробных деталей пока не приводится. Однако данную информацию уже подтвердили российском МИД.

В начале мая Госдума России единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу.

ДОН был подписан в 1992 году. Он позволяет странам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга для сбора информации о вооруженных силах и действиях. США вышли из него в 2020 году.