США уведомили Россию о решении не возвращаться в Договор по открытому небу
О принятом решении сообщил заместитель госсекретаря Венди Шерман.
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
Администрация Соединенных Штатов уведомила Россию, что не планирует возвращаться в Договор по открытому небу . Об этом пишет Associated Press.
По данным издания, о принятом решении заместитель госсекретаря Венди Шерман сообщила замминистра иностранных дел России Сергею Рябкову.
Более подробных деталей пока не приводится. Однако данную информацию уже подтвердили российском МИД.
В начале мая Госдума России единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу.
ДОН был подписан в 1992 году. Он позволяет странам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга для сбора информации о вооруженных силах и действиях. США вышли из него в 2020 году.