В Минпросвещения рассказали о введении типового расписания для школ

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе Общероссийского родительского собрания заявил, что примерное типовое расписание для российских школ появится в 2022/2023 учебном году.

Кроме того, по словам министра, 1 сентября День знаний пройдет очно в традиционном формате.

«Все школы готовы к приему 17 миллионов школьников. Понятно, что с учетом эпидемиологической ситуации будут учтены все меры, рекомендованные Роспотребнадзором, чтобы обеспечить здоровье учителей и школьников», - отметил Кравцов.

По словам министра, с этого учебного года в каждой школе вводится программа воспитания и календари воспитательной работы.

Помимо этого, Кравцов опроверг утверждения, что детей без прививки от коронавируса 1 сентября якобы не пустят в школу.

«Идут исследования (вакцины для детей - ред.), поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», - подчеркнул министр.

Ранее Минпросвещения РФ анонсировало создание «белого» Интернета для школьников, он будет включать в себя контент с проверенным содержанием.

Школьники смогут в режиме онлайн посещать музеи и театры, уточнил министр.