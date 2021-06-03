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Минпросвещения РФ анонсировало создание «белого» интернета для школьников

Олеся Степакова
11:58 03.06.2021
По словам Сергея Кравцова, в «белом интернете» будут размещены фильмы и книги. Также школьники смогут в режиме онлайн посещать музеи и театры.
Минпросвещения РФ анонсировало создание «белого» интернета для школьников
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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В России разрабатывается проект по созданию «белого» интернета для школьников. Он будет включать в себя контент с проверенным содержанием. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума.

«Сегодня создается так называемый «белый» интернет для школьников, где тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание. Мы не идем по пути запрета - мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда», – рассказал он.

В «белом интернете» будут размещены фильмы и книги. Также школьники смогут в режиме онлайн посещать музеи и театры, уточнил министр.

Кравцов добавил, что при этом онлайн-технологии прежде всего рассматриваются как дополнение к традиционной системы образования, а не ее замена.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал обеспечить Интернетом и связью все населенные пункты, больницы, поликлиники и школы. Премьер отметил, что также и все социально значимые объекты получат доступ в Сеть до конца этого года.

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