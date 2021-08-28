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Разработчик рассказал о морском применении роя дронов-самоубийц

Тимур Шерзад
12:30 28.08.2021
На сегодня пройден основной этап государственных испытаний комплекса, и скоро он будет готов к поставкам Минобороны России. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Разработчик рассказал «Звезде» о морском применении роя дронов-самоубийц «Куб-БЛА». Никита Хамитов, руководитель направления специальных проектов ZALA Aero, сделал это на форуме «Армия-2021». 

«Мы разработали новую модификацию комплекса, предназначенную для морского базирования. Система может устанавливаться транспортных, десантных катерах и кораблях специального назначения, и значительно расширяет их возможности», - отметил он. 

По словам Хамитова, на сегодня пройден основной этап государственных испытаний комплекса, и скоро он будет готов к поставкам Минобороны России. 

«Для них разработана система роевого применения. Массированное применение малогабаритных управляемых боеприпасов «КУБ-БЛА» сформировало совершенно новую тактику боевого применения, которая критически важна в современных конфликтах», - сказал он. 

Как заметил Хамитов, именно благодаря роевому применению разведывательно-ударных комплексов появляются возможности работы в условиях сложной радиоэлектронной обстановки.

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