Разработчик рассказал о морском применении роя дронов-самоубийц

Разработчик рассказал «Звезде» о морском применении роя дронов-самоубийц «Куб-БЛА». Никита Хамитов, руководитель направления специальных проектов ZALA Aero, сделал это на форуме «Армия-2021».

«Мы разработали новую модификацию комплекса, предназначенную для морского базирования. Система может устанавливаться транспортных, десантных катерах и кораблях специального назначения, и значительно расширяет их возможности», - отметил он.

По словам Хамитова, на сегодня пройден основной этап государственных испытаний комплекса, и скоро он будет готов к поставкам Минобороны России.

«Для них разработана система роевого применения. Массированное применение малогабаритных управляемых боеприпасов «КУБ-БЛА» сформировало совершенно новую тактику боевого применения, которая критически важна в современных конфликтах», - сказал он.

Как заметил Хамитов, именно благодаря роевому применению разведывательно-ударных комплексов появляются возможности работы в условиях сложной радиоэлектронной обстановки.