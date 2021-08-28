СМИ: родителей убитой в Тюмени девочки хотят лишить родительских прав на других детей

Сотрудники управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратились в суд с иском, о лишении матери и отца убитой восьмилетней Насти Муравьевой родительских прав. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального департамента социального развития.

«Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось в суд с иском, в котором просит лишить родителей девочки родительских прав. Заседание назначено на 14 сентября», – рассказали в службе.

У родителей убитой школьницы есть еще двое детей, которые с июля находятся в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних по просьбе родителей об оказании психологической помощи на период следственных мероприятий. Кроме того, семья находится на контроле социальных служб.

Напомним, восьмилетняя Настя Муравьева пропала в конце июля в Тюмени. Тело девочки с признаками удушения обнаружили только 19 августа на берегу озера. Подозреваемого в преступлении задержали через несколько дней, позже он дал признательные показания. 27 августа суд отправил мужчину под арест на 2 месяца.