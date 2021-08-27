Стрельба, бронежилеты и «террористы»: как российские военные полицейские готовятся к очередному этапу конкурса АрМИ «Страж порядка»

Отличные навыки практической стрельбы продемонстрировали наши военные полицейские в Сербии - бойцы готовятся к очередному этапу конкурса «Страж порядка». На тренировке все точно так же, как будет в день состязаний, - бронежилеты, шлемы и строгий судья с таймером, который готов оштрафовать за малейшее нарушение.

Сразу после стрельбища военнослужащие сели в машину и отправились на трек. Сначала для разминки парочка коварных препятствий, а уж затем гвоздь программы - нападение условных террористов. Засада, разумеется, не удалась, и атака «боевиков» был успешно отражена.

Ранее сообщалось, что российская команда провела первую тренировку самого зрелищного этапа соревнований «Военно-полицейский бросок», который проходит в рамках всеармейского конкурса «Страж порядка». Участникам предстояло преодолеть полосу препятствий из нескольких десятков испытаний и естественных преград. Среди них - наклонные заборы, барьеры из бревен, подвесные мосты и даже танки.