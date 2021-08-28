«Танковый вальс» и «мазурка на БМП»: как проходит форум «Армия-2021» в Хабаровске

Военно-технический форум «Армия-2021» продолжает работу в Хабаровске. На главной площадке на аэродроме Центральный с 26 августа показаны эпизодов строительства участка Байкало-Амурской магистрали, обработки местности и техники подразделениями РХБ защиты. Развернута экспозиция комплекса мобильного лабораторного, диагностического и реанимационного оборудования.

На площадке «Кулибин» показаны разработки военнослужащих ВВО, предприятий ОПК, вузов Хабаровского края. Организована площадка деятельности ДОСААФ и физической подготовки.

Впервые развернуты площадки по демонстрации техники РЭБ и ОТРК «Искандер», ремонтных подразделений, в частности разборка-сборка гаубицы Д-30А, разборка-сборка автомобиля УАЗ, Площадка демонстрации возможностей войск РХБ защиты при ликвидации ЧС с применением мобильно-диагностических групп.

Зрители увидели «танковый вальс на Т-80», «мазурку на БМП-2». На площадке инженерных войск показаны практические действия ИМР-3, действия спасательно-эвакуационной службы, развертывание временных дорог, станции очистки воды.

Военные связисты развернули полевой узел связи в составе комплексных аппаратных, радиорелейных станций.

На аэродроме выступают художественные коллективы. Это ансамбли от Восточного военного округа, Росгвардии, ФСБ России. Работал музей военной истории ВВО.