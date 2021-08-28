Врач объяснил, как распознать инсульт по лицу

Изменениям в лице человека могут сигнализировать о наступившем инсульте. Об этом предупредил хирург-онколог Иван Карасев на своей странице в Instagram.

«Ассиметричное лицо. Такая особенность может быть одним из первых предупреждающих сигналов инсульта. Даже самое незначительное изменение лица может говорить о проблемах со здоровьем. Бледность является симптомом анемии, а желтизна свидетельствует о проблемах печени», — рассказал специалист.

Ранее эндокринолог, диетолог Оксана Михалева рассказала россиянам о рисках возникновения проблем в работе сердечно-сосудистой системы из-за употребления пальмового масла.

Жировой состав данного продукта, по словам врача, на 50% представлен насыщенными жирами, употребление которых значительно повышает риск атеросклероза, инсультов и инфарктов.