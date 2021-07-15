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Врач предупредила о риске инсульта из-за пальмового масла

Анна Назайкина
07:49 15.07.2021
Состав пальмового масла на 50% представлен насыщенными жирами, что может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, рассказала специалист.
Врач предупредила о риске инсульта из-за пальмового масла
© Фото: pixabay
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Эндокринолог, диетолог Оксана Михалева предупредила россиян о рисках возникновения проблем с работой сердечно-сосудистой из-за употребления пальмового масла. В беседе с агентством «Прайм» она рассказала, в чем может состоять опасность данного продукта.

Как разъяснила врач, в натуральном пальмовом масле содержится большое количество антиоксидантов, но его не используют в при изготовлении продукта в промышленных масштабах. На предприятиях выпечку, десерты, майонез, молочную продукцию и фастфуд производят с «отбеленным пальмовым маслом».

«Жировой состав пальмового масла на 50% представлен насыщенными жирами, употребление которых значительно повышает риск атеросклероза и неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов: инсультов и инфарктов», — сказала специалист.

Со слов Михалевой, чтобы определить наличие этого масла в продукте возможно только в лаборатории. Но, как отметила эндокринолог, информация о содержании этого компонента должна находиться на упаковке.

«Обратите внимание на такие обозначения: растительное масло (должен быть указан конкретный вид масла), пальмовый олеин, пальмовый стеарин, стеариновая кислота, пальмитиновая кислота, кондитерский жир, растительный заменитель жира, заменитель молочного жира, эквиваленты масла какао, заменители масла какао, фритюрные жиры, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, маргарин», — порекомендовала медик.

Ранее спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе со «Звездой» рассказала, какое из масел наиболее полезно для здоровья.

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