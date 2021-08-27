Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрывах в Казахстане

Власти озвучили число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане. Цифры назвали в администрации Жамбылской области республики.

Сообщается, что шесть человек, пострадавших в ходе взрывов и пожара, до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницах находится 28 человек.

Ранее стало известно, что на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана продолжается пожар, однако взрывы уже прекратились. В ведомстве отметили, что речь идет об инженерных боеприпасах - артиллерийских, реактивных и стрелковых на складе не находится.

Двадцать шестого августа Минобороны Казахстана сообщило о шести взрывах на складе рядом с воинской частью. В результате чрезвычайного происшествия пострадали сотрудники департамента по ЧС и военнослужащие.